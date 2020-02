Rifiuti al Cimitero di Campobasso: degrado e indignazione dei cittadini

La situazione , in generale, dei rifiuti a Campobasso, capoluogo di regione, non sembra trovare una soluzione. Non bastano proclami, non bastano incontri, non bastano mozioni ccomunali. La situazione continua a degradare sotto gli occhi dei cittadini.

Ci è arrivata l’ennesima segnalazione, questa volta anche tramite video, per mostarre la situazione che si trova all’ingresso del Cimitero. ” Non è possibile che nel 2020 ci troviamo di fronte questo spettacolo – afferma uno dei lettori che ci ha segnalato il caso – Mentre in molti comuni prosegue la raccolta differenziata noi cittadini del capoluogo dobbiamo assistere a queste scene. Non è più tollerabile!”.

Video girato all’ingresso del cimitero di Campobasso

