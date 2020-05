Riapre l’Area Food dell’Agrimercato di Campagna Amica

Riapre, da giovedì 21 maggio, l’Area Food dell’Agrimercato di Campagna Amica in piazza Cuoco a Campobasso. Rimasta chiusa nel periodo del lockdown, l’area dedicata alla cucina sana e genuina delle specialità molisane, gestita dalle agrichef di Campagna Amica, tornerà nuovamente operativa ma in modalità da asporto e previa prenotazione.



Un primo passo verso il ritorno alla normalità che permetterà ai consumatori di poter ritornare a gustare gli ottimi piatti, preparati esclusivamente con i prodotti a km zero in vendita al mercato

Le pietanze, potranno essere prenotate al n. 3773848075 entro le ore 12.00 del mercoledì, per il mercato del GIOVEDI’, e nel corso dell’intera giornata di venerdì per il mercato del SABATO. Il ritiro dei piatti sarà possibile dalle ore 12.00 in poi.