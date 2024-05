Calcio/ Campobasso, Delio Rossi preferisce l’Arabia

Delio Rossi, ha deciso di andare in Arabia, dove lo aspetta un ricco contratto. Il tecnico riminese ha ringraziato i dirigenti rossoblu per la proposta fatta, ma ha scelto di andare all’ estero. Adesso , dopo il rifiuto di Rossi, i nomi che circolano sono: Capuano, Braglia,, Marchionni e Buscè. Negli ultimi giorni ci sono stati contatti anche con Bonazzoli ex Lecco e Donati al Legnago.

Ma il Presidente Rizzetta non ha fretta, vuole un tecnico esperto e vincente per i rossoblu; del resto Campobasso è una piazza molto ambita da tutti gli allenatori avendo una società solida , un pubblico eccezionale e anche il livello della qualità di vita e’ ottimo.

Ancora un po’ di pazienza e sapremo chi sara’ il nuovo tecnico scelto per la stagione 2024- 2025.

Arnaldo Angiolillo