Provincia di Campobasso/ Proseguono celermente i lavori sul viadotto Bovara

Le infrastrutture viarie sono fondamentali per lo sviluppo del Molise ed in particolare delle aree interne; per questo motivo è da evidenziare la notizia che procedono secondo il cronoprogramma, i lavori del Viadotto Bovara.

Si spera che vengano rispettati i tempi e in quattordici mesi di tempo si arrivi alla conclusione delle opere quindi entro il febbraio 2023; anche se al ritmo attuale non è escluso come il viadotto possa riaprire qualche settimana prima.

L’importo contrattuale dei lavori è di poco superiore ai 1.241mila euro

Al momento procedono i lavori di posizionamento dei pali di fondazione.

Il presidente della Provincia di Campobasso, competente sul ruolo amministrativo per questa e altre opere pubbliche ricorda che la Provincia di Campobasso già nell’ottobre scorso aveva appaltato il 100% delle opere messe a bilancio, quindi con largo anticipo rispetto alla fine dell’anno

“E nel 2022 e 2023 ci saranno altri interventi per favorire l’uscita dall’isolamento di diverse aree interne del territorio” precisa sempre Roberti.