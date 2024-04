Progetto “Costruendo Lavoro”. Cerimonia di consegna degli attestati ai primi 19 partecipanti

Presso l’Auditorium della Scuola Edile di Campobasso si è svolto l’evento conclusivo del

progetto “Costruendo lavoro”, realizzato grazie alla collaborazione tra Prefettura, Scuola

Edile, ANCE e organizzazioni sindacali del settore, con la consegna degli attestati di

frequenza ai 19 partecipanti.

Il Progetto, avviato sulla base di un protocollo d’intesa sottoscritto a livello nazionale ha

come obiettivo la formazione e l’inserimento lavorativo nel comparto edile dei migranti, tra i

quali minori stranieri non accompagnati presenti nei centri di accoglienza, ai quali è stata

consegnato, a riconoscimento delle loro capacità e delle competenze acquisite, un attestato di

partecipazione da spendere sul mercato del lavoro.

Gli attestati sono stati consegnati dal Prefetto Michela Lattarulo, dall’Assessore regionale

Gianluca Cefaratti, dal vicepresidente dell’ANCE Gianni Paolo Calabrese, dal direttore

dell’ANCE Gino di Renzo, dal Presidente Direttore della Scuola Edile, Massimiliano del

Busso, e dal Direttore della stessa scuola, Nicola Messere.

Nel corso dell’evento è stato evidenziato il grande impegno profuso, in particolare, dalla

Scuola edile, in risposta, tra l’altro, alle esigenze di manodopera espresse nell’ambito dello

specifico comparto e di diffusione delle conoscenze a presidio della sicurezza nei luoghi di

lavoro.