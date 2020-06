PD Campobasso: rinviare il CLICKDAY di domani in attesa di renderlo fruibile a tutti

Domani inizierà e, in pochi minuti, finirà il clickday: possibilità di chiedere un sostegno economico a fondo perduto per le piccole e medie imprese di Campobasso e del Molise.

Molti saranno tagliati fuori non perché non hanno i requisiti, ma perché, da giorni, non riescono a caricare la domanda sulla piattaforma regionale abilitata.

Occorre posticipare il momento di partenza per l’invio delle domande, garantendo nel frattempo la massima funzionalità della piattaforma.

Ci uniamo all’appello già fatto dai consiglieri regionali del Partito Democratico. Rischiano di essere penalizzati proprio quei piccoli imprenditori ed artigiani che più hanno necessità di un supporto.