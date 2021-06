PD Campobasso: chiediamo al sindaco un’offerta culturale e di qualità

Il Sindaco decide per la chiusura anticipata di Pub e Locali (alle 2,00). Bene pensare a chi vive nel centro città. Ma occorre andare oltre. Non ci si può limitare a vietare. Occorre promuovere nuove forme aggregative, magari creando luoghi di socializzazione virtuosa nelle zone periferiche della città.

Ho ricordi (ancora freschi) della mia adolescenza e dei miei 20 anni. Con gli amici non era necessario “uscire” tutte le sere. Spesso si rimaneva nel quartiere, d’estate… giocare, ridere e parlare.

I ragazzi di oggi hanno senza dubbio abitudini differenti. Il Comune cosa può fare? Una “soluzione” alla movida del centro potrebbe essere nelle periferie. In tal senso abbiamo presentato un ODG (allegato) dal titolo R.A.P., ritorno alla periferia, per stimolare l’amministrazione a prevedere iniziative culturali, concerti, incontri anche in periferia. Potrebbe essere un segnale, un modo per stimolare i cittadini a vivere il proprio quartiere (avviene, ad esempio, con la rassegna teatrale nel quartiere San Giovanni).

Chiediamo per la nostra città, per questa estate, un’offerta culturale diffusa sul territorio cittadino e di qualità.

Giose Trivisonno