ODG: Approvati all’unanimità il Rendiconto Finanziario 2019 e la Proposta di Bilancio Preventivo 2020

Approvati all’unanimità il Rendiconto Finanziario 2019 e la Proposta di Bilancio Preventivo 2020. L’Assemblea annuale dei giornalisti si è svolta nella sede del Bocciodromo Comunale a Campobasso messo a disposizione, gratuitamente, dell’Ordine dei Giornalisti dal Presidente Angelo Spina. Il risultato raggiunto rende fiero tutto il Consiglio Direttivo. Il Rendiconto Finanziario 2019 segna, per il secondo anno consecutivo, un importante attivo di amministrazione.

Come hanno sottolineato il neo Tesoriere Enzo Luongo e il Presidente del Collegio dei Revisori, Giuseppe Formato, l’approvazione all’unanimità è la testimonianza di una gestione oculata e trasparente.

Come Consiglio Direttivo siamo orgogliosi e per questo un grazie va a tutti i colleghi che ci hanno supportato ed affiancato in questa Consiliatura che sta per volgere al termine.