Negazione delle agevolazioni fiscali per occupazione del suolo pubblico, Movimento Consumatori scrive a Gravina

Riceviamo e pubblichiamo

Egr. Sindaco,

ci rivolgiamo direttamente a Lei perché, concorderà, il Sindaco, capo dell’Amministrazione, è sempre e comunque il responsabile delle condotte amministrative dell’ente che guida.

La vicenda della negazione delle agevolazioni fiscali per occupazione del suolo pubblico ad associazioni del Terzo settore ci lascia esterrefatti.

Il D.lge 3 luglio 2017 è in vigore dal 3 agosto 2017 e prevede all’art. 82, comma 5, l’esenzione dai tributi per atti inerenti l’ attività delle associazioni iscritte la RNTS.

Lei è uomo di legge e concorderà con noi che non esiste nulla al di sopra della legge.

Non è concesso rifiutarsi di applicarla “perché la riforma non è stata completamente attuata”.

La legge è la legge e il rilievo sull’ eventuale ritardato completamento è giudizio politico non pertinente in sedi di applicazione.

Troviamo la motivazione del rifiuto francamente infantile (usiamo un eufemismo paragonando la risposta a quella del bambino colto impreparato dell’insegnante).

La riforma di cui facciamo parte sta trovando applicazione gradualmente perché fortemente innovativa con conseguenti rinvii di alcuni adempimenti sempre disposti con provvedimenti legali assunti dall’ autorità competente, non certo per decisione di oscuri e ignoranti dipendenti dell’Ente, vogliamo sperare. Agli Enti locali e al Comune non spetta che applicare la legge adeguando il suo ordinamento, magari, come il decreto prevede, concedendo maggiori, legittime facilitazioni per organizzazioni che sviluppano solidarietà, democrazia diretta, crescita dei cittadini, nuova economia.

Senza ostilità ci permettiamo di suggerirle di assumere un provvedimento d’urgenza per adeguare il regolamento. Sarebbe un bel segnale.

Cordiali saluti.



Filippo Poleggi

Presidente Movimento Consumatori Molise