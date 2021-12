Natale in Città”: gli eventi in programma venerdì 17 dicembre

Proseguono gli appuntamenti quotidiani di “Natale in Città”, con un fitto calendario di eventi messi in programma dall’Amministrazione comunale di Campobasso nel corso di tutto il periodo delle festività natalizie e fino al 17 gennaio 2022.

Venerdì 17 dicembre ci sarà, alle ore 17.30, per il cartellone degli eventi collegati al progetto Revival, presso la Casa della Scuola in via Roma 41, la presentazione dell’edizione 2022 del calendario della Sipbc Molise, a cura della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali, dedicato a San Vincenzo al Volturno: interverrà l’architetto Franco Valente.

Sempre nel pomeriggio del 17 dicembre e sempre a via Roma, ma questa volta presso la BiblioMediaTeca Comunale di Campobasso, si terrà “𝙎𝙩𝙤𝙧𝙞𝙚 𝙙𝙞 𝙉𝙖𝙩𝙖𝙡𝙚 𝙩𝙧𝙖 𝙡𝙚 𝙙𝙞𝙩𝙖 𝟮𝟬𝟮𝟭” – una 𝙎𝙩𝙖𝙛𝙛𝙚𝙩𝙩𝙖 𝙙𝙞 𝙇𝙚𝙩𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙉𝙖𝙩𝙖𝙡𝙞𝙯𝙞𝙚 𝙥𝙚𝙧 𝙞 𝙥𝙞𝙪̀ 𝙥𝙞𝙘𝙘𝙤𝙡𝙞, ideata dalla BiblioMediaTeca comunale di Campobasso, insieme a Nati per Leggere Molise, Risguardi e ACT – arti, cinema e teatro.

L’evento sarà svolto in diretta online dalla Sala “S. Zarrilli”, alle ore 16.30 e chi volesse richiedere il link per partecipare può farlo contattando gli organizzatori al numero telefonico3200896776 oppure scrivendo una mail a [email protected].

Infine, proseguirà anche nella giornata di venerdì 17, al Circolo Sannitico di Campobasso, “CHOCOLATE CULTURE – ALLA SCOPERTA DEL MAGICO MONDO DEL CIOCCOLATO”, un viaggio sensoriale nell’universo del cioccolato con laboratori per le scuole la mattina, seminari e dimostrazioni pratiche il pomeriggio. Degustando il cioccolato sarà possibile scoprire tante curiosità legate a questo fantastico alimento e vedere dal vivo come si trasforma in deliziosi cioccolatini o come diventa un bellissimo soggetto natalizio.

INGRESSO GRATUITO – INFO e PRENOTAZIONI 388.6328951 (anche WhatsApp).