Servizio Civile, Confcooperative Molise: 43 posizioni aperte nel settore della sostenibilità e del digitale

In occasione della Giornata nazionale del Servizio Civile universale che si celebra oggi, 15 dicembre, Confcooperative Molise è lieta di comunicare che risultano aperte 43 posizioni rivolte ai giovani da impiegare nelle proprie cooperative. Il bando per i volontari 2021 è stato appena pubblicato. A livello nazionale sono circa 57mila i posti messi a disposizione.

I posti disponibili negli enti di accoglienza appartenenti alla rete di Confcooperative Molise sono 43. Due le aree tematiche: sostenibilità e tecnologie digitali. Possono partecipare al bando i giovani tra i 18 e i 28 anni che intendono diventare operatori volontari di servizio civile. Fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 sul territorio regionale. I progetti hanno durata di 12 mesi, per un impegno di 25 ore settimanali. Ai giovani che saranno selezionati sarà riconosciuto un assegno mensile pari a 444,30 euro.

“Siamo felici – commenta il presidente di Confcooperative Molise, Domenico Calleo – di questa nuova opportunità per i giovani molisani che vorranno candidarsi”. “I volontari – sottolinea la vicepresidente, Carmela Colozza, – avranno la possibilità di cimentarsi in progetti formativi che riguardano la sostenibilità ambientale e l’educazione. Anche quest’anno, ogni singolo progetto è parte di un più ampio programma di intervento che risponde ad uno o più obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e riguarda uno specifico ambito di azione individuato tra quelli indicati nel Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale”.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. Per la domanda online di servizio civile occorre accedere tramite SPID, il sistema pubblico di identità digitale.

“Confcooperative Molise – spiega la responsabile dell’Ufficio Servizio Civile di Confcooperative Molise, Luisana Passarelli – mette a disposizione il proprio sportello dedicato all’emissione dello SPID per aiutare i giovani che ne siano sprovvisti ed agevolare, così, la procedura di candidatura”.