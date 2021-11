My Job Experience di UniMol: 30 novembre, Aula Magna, tornano in presenza i career day organizzati dal Placement

Il 30 novembre, nell’Aula Magna di Ateneo, alle ore 10.00, si svolgerà il primo My Job Experience 2021-2022, ospite Lidl Italia, saranno con noi: 2 Manager del settore Risorse Umane – area formazione, selezione e sviluppo del personale.

I “My Job Experience” nascono nell’ambito delle azioni strategiche del Placement di Ateneo, iniziative volte a moltiplicare le opportunità di orientamento in uscita al lavoro grazie a Special Guest di rilevanza internazionale, che con le loro testimonianze aprono momenti di riflessione, di crescita, di incontro esclusivi.

Le iniziative My Job Experience sono sinergiche e in collaborazione con le attività di Orientamento dell’UniMol e con l’associazione ALUMNI. L’obiettivo è potenziare la filiera dall’ingresso alla sua uscita attraverso iniziative di eccellenza.

Inoltre la giornata rafforza di contenuto del servizio del placement MyEmployability rivolto agli studenti, laureati, dottori di ricerca, per prepararli a gestire in maniera competente e autonoma la propria ricerca attiva del lavoro affiancandoli e consigliandogli su come: Scrivere un CV efficace, affrontare un colloquio di lavoro, costruire un personal branding.



Per gli interessati a partecipare all’evento, al fine del rispetto delle norme di distanziamento, occorre prenotarsi a: [email protected]