Lutto nel giornalismo molisano/Addio a Giovanni Minicozzi. I messaggi di cordoglio

Il mondo del giornalismo molisano è a lutto.

Una notizia arrivata questa mattina, in silenzio va via il collega Giovanni Minicozzi, aveva 73 anni.

Ex dipendente delle Ferrovie e giornalista con una vasta esperienza soprattutto televisiva, esperto dei fatti della politica locale, è stato autore di servizi giornalistici precisi, sempre ampiamente documentati, con un linguaggio chiaro e diretto.

Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook.

i funerali avranno luogo domani alle ore 16 nella chiesa di San Giovanni Battista (presso il cimitero) di Campobasso.

Il cordoglio di infomamolise.com alla famiglia.

Messaggi di Cordoglio

“Ho appreso con grande tristezza la notizia della scomparsa di Giovanni Minicozzi, giornalista molisano di lungo corso e storico volto televisivo. Minicozzi è stato un profondo conoscitore del Molise e delle sue dinamiche sociali, economiche e politiche: ha saputo raccontare la cronaca con precisione, dedizione e grande passione. Alla sua famiglia giungano le mie più sincere condoglianze. Aldo Patriciello

Raramente resto turbato di fronte a tragiche notizie. Eppure la telefonata con cui mi si annunciava, questa mattina, la scomparsa di Giovanni Minicozzi mi ha lasciato senza parole. Davanti ai miei occhi sono scivolate immagini di una vita percorsa insieme all’amico prima, al giornalista poi. Tutti noi conoscevamo Minicozzi come una firma storica della cronaca politica regionale. Tanti di noi hanno avuto l’onore di conoscere Giovanni anche come uomo. Di lui resterà nella memoria la caparbietà con cui portava avanti le inchieste giornalistiche per il Molise. Di lui mi resterà l’immagine dell’ amico sincero. Ciao Giovanni. Michele Iorio

Ciao Giovanni!. La scomparsa di Giovanni mi addolora particolarmente. Il mio amico Giovanni ha rappresentato per tutti noi l’impegno quotidiano nel giornalismo, appassionato e dedicato a far emergere sempre la verità nel rispetto dei valori della vita. La sua morte mi addolora perché, con lui, scompare un testimone autentico del giornalismo. In questo momento di così grande dolore prego voler accogliere i sentimenti di sincero e commosso cordoglio alla famiglia Minicozzi. Massimiliano Scarabeo

“Profondo cordoglio dell’Associazione della Stampa del Molise per la scomparsa del collega Giovanni Minicozzi. Il sindacato dei giornalisti lo ricorda per la vicinanza ai temi del lavoro e della corretta informazione. Alla famiglia, le più sentite condoglianze del presidente, del direttivo e di tutta l’Asso Stampa Molise”.