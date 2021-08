L’iniziativa/ Da Poste Italiane le cartoline per i comuni di Tufara e Colletorto

Altri due piccoli comuni molisani protagonisti nelle cartoline di Poste Italiane. Sono quelli di Tufara e Colletorto. A Tufara la presentazione della cartolina e dell’annullo filatelico è in programma domani, sabato 28 agosto, in occasione del VIII centenario della canonizzazione di San Giovanni Eremita. La cartolina raffigura quattro immagini (due foto panoramiche e due particolari del paese), mentre il bozzetto dell’annullo riproduce il logo giubilare. Il servizio filatelico temporaneo sarà allestito nella sala comunale dalle 16.30 alle 21.30. “Ancora una volta Poste Italiane è accanto ai piccoli comuni – commenta il sindaco di Tufara, Gianni Di Iorio – con iniziative che mettono in risalto le bellezze e la storicità dei territori. Un’iniziativa bellissima che abbiamo colto al volo e che ci permette di risaltare ulteriormente un evento eccezionale che ci coinvolge durante questo 2021. A nome della comunità di Tufara che ho l’onore di rappresentare quale primo cittadino, ringrazio Poste Italiane per l’iniziativa dell’annullo filatelico e per la vicinanza quotidiana nei confronti dei piccoli borghi italiani”.

A Colletorto, la cartolina e l’annullo filatelico saranno presentati domenica 29 agosto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. Il servizio temporaneo sarà allestito in corso Vittorio Emanuele dalle ore 17.30 alle ore 22.30. La cartolina raffigura due foto panoramiche del paese, mentre sul timbro è riprodotto lo stemma comunale.

La cartolina di Colletorto

Le due iniziative sono parte del programma dei nuovi impegni a favore dei Piccoli Comuni, annunciato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante, e sono coerenti con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web http://www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

Gli eventi segnano una nuova tappa nel dialogo e nel confronto con Poste Italiane e avvicinano ancora di più l’Azienda al territorio, seguendo un percorso fatto di impegni reali, investimenti e opportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del Paese. Il progetto è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.

Poste Italiane – Media Relations