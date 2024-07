L’acqua come bene prezioso/Campobasso: divieto assoluto di utilizzo di acqua potabile per usi impropri

La sindaca di Campobasso Marialuisa Forte ha emanato un’ordinanza in cui stabilisce, per tutti gli utenti del Comune di Campobasso collegati alla rete idrica, il divieto assoluto di utilizzo di acqua potabile per usi impropri, fino al prossimo 15 settembre. Vietato l’impiego di acqua “per l’irrigazione di giardini, prati e orti, per il riempimento di piscine o invasi, per il lavaggio di autovetture e altri usi similari”.

” L’acqua è il bene pubblico più prezioso e il suo utilizzo deve essere tale da permettere di fruirne tutti senza interruzioni. Questo fondamentale principio è alla base dell’ordinanza appena emessa, che ha il solo scopo di assicurare che la cittadinanza possa beneficiare della risorsa con continuità evitando, nel contempo, usi impropri.



Per altro il provvedimento emanato rientra tra quelli ormai periodici e ricorrenti, non solo per Campobasso, ma per tantissimi Comuni molisani, trovando cause non solo nella dispersione delle reti idriche ma anche nella diminuita fornitura delle captazioni alle fonti.



I cittadini di Campobasso hanno da sempre dimostrato una elevata sensibilità sul tema e sono certa che contribuiranno con forza alla lotta degli sprechi idrici e delle cattive abitudini.



All’amministrazione spetta sollecitare le buone pratiche e indicare la direzione da seguire; ed è quello che si è fatto con un’ordinanza che vuole evitare che consumi sbagliati ed eccessivi dell’acqua da parte di pochi arrechino danni a tutta la cittadinanza.

La Sindaca

Marialuisa Forte