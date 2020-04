La CISL Poste sostiene con forza la categoria

Sembra quasi che non ci si renda conto – afferma il Segretario della CISL Poste Antonio

D’Alessandro – di quale sia la realtà che il mondo sta vivendo e quali siano le reali situazioni di

difficoltà che si stanno affrontando, a tutti i livelli. In un momento caratterizzato da sacrifici e da privazioni per tutti, in cui si cerca di recuperare il senso dello stare insieme, della solidarie

della pacifica convivenza a distanza, stupisce che certo giornalismo cerchi invece la

contrapposizione spicciola, spingendo la clientela a rivolgere reclami e lamentele per presunte

anomalie di servizio e suggerendo ai cittadini già stressati nuovi spunti di polemica.



Piuttosto – continua Antonio D’Alessandro – ci saremmo aspettati un articolo di lode per

l’impegno del personale postale, per i sacrifici che i lavoratori continuano a sostenere pur

essendo esposti quotidianamente al rischio del contagio, per i colleghi ai quali non viene

riconosciuto dai media alcun merito, per gli sportellisti non menzionati da nessuno per la

propria dedizione al lavoro, per quei portalettere davvero in prima linea che continuano ad

espletare il proprio servizio con eroica dedizione.



Eppure diversi portalettere sono deceduti – precisa Antonio D’Alessandro – a causa del virus

proprio in quelle stesse provincie che il presunto giornalista porta ad esempio di efficienza e,

purtroppo, è il caso di domandarsi se non sia anche a causa di un servizio protratto senza

cautele che il numero dei contagi sia tanto alto. Davvero vogliamo che il servizio postale sia

ancora oggi veicolo di esposizione al virus?

Si ritiene opportuno che, per dar luogo a

consegne di materiale pubblicitario o a comunicazioni spesso di secondaria importanza, il

nostro Molise si porti al pari di altre regioni nell’essere vittima di una crisi che sembra ci stia

solo sfiorando? Quali sono quei servizi postali “essenziali ed indifferibili”, dei quali il DPCM non

ha ritenuto di dover marcare con precisione i confini e che vincolano giornalmente ad un

rischio professionale inatteso e grave i dipendenti di Poste Italiane? E, inoltre, davvero

vogliamo credere che la consegna di una lettera ordinaria sia più importante della salute di chi

la riceve, o di chi la consegna?



Questi ci sembra che siano i giusti interrogativi, non i falsi quesiti dell’articolo, esposti con

cinica protervia e notevole approssimazione.

Infatti – ribadisce il segretario della CISL -, notevole è l’approssimazione che si riscontra in

quanto riportato dell’esimio giornalista, il quale dovrebbe sapere che il pin ormai non viene più

inviato presso i clienti se non in casi ormai davvero rari, il quale dovrebbe essere informato in

merito a scadenze posticipate e pagamenti prorogati, il quale dovrebbe tener conto delle

motivazioni che hanno spinto perfino un colosso delle vendite online a ridurre le spedizioni al

minimo realmente indispensabile…

Poste Italiane ha dovuto adeguarsi in tempi ristretti ad una situazione urgente e complessa, se

non quasi impossibile, ed è stata di riferimento ed esempio per tutti i gestori di servizi al

pubblico – asserisce Antonio D’Alessandro – , di sicuro non esposti a tal punto con la clientela.

Con lo smart working difficile da attuare per caratteristiche lavorative, chiaramente l’impegno

primario dell’azienda è stato quello di fornire dispositivi di protezione a tutti i dipendenti, di

adeguare il più possibile ambienti e procedure di lavoro, di garantire condizioni di sicurezza al

personale interno ed all’utenza e di ridurre il numero degli addetti, uniformando

l’organizzazione interna ai provvedimenti del protocollo 14.3 e riducendo al minimo i disagi per

il cittadino. Cos’altro è possibile fare?



Se un articolo doveva esserci – conclude Antonio D’Alessandro -, avrebbe dovuto essere

propositivo senza postulare inutili spiegazioni senza senso, avrebbe dovuto fare proposte e

dare suggerimenti senza fomentare gli animi, avrebbe dovuto spendere parole di elogio nei

confronti di chi, giornalmente, continua ad espletare il proprio lavoro, raggiungendo case

sparse, avvicinando cittadini spaesati, incontrando gente disparata in luoghi dispersi, oggi più

che mai, in quello che è stato negli anni, ed è tuttora, un importante segno di attenzione nei

confronti della cittadinanza, per fornire a tutti un servizio concreto che, francamente, non può

subire ingiuste critiche da quello pseudo giornalismo che, forse per mancanza di vere notizie,

sta fornendo al cittadino – stavolta sì – davvero un pessimo servigio!