Istituto Montini: Scuola d’estate

L’Istituto Comprensivo L. Montini di Campobasso ha raccolto l’invito del Ministero sull’importanza di recuperare la socialità negata a seguito della pandemia ed offrire agli alunni l’opportunità di ricaricarsi divertendosi. Il progetto Sporti…AMO “Vincere è solo la metà del gioco, DIVERTIRSI è l’altra metà ” ha avuto la finalità di promuovere la socialità attraverso giochi individuali e di gruppo, momenti ricreativi, scambi di esperienze e condivisione di spazi.



Il progetto ha centrato l’obiettivo recuperando e promuovendo la socialità tra gli allievi, favorendo l’inclusione , l’interazione, stimolando la dinamicità e lo spirito di appartenenza.



Le attività motorie e sportive sono una risorsa culturale riconosciuta e consolidata nell’ambito delle Scienze dell’Educazione. Il loro contributo assume un valore formativo che si connette a quello delle altre discipline nel favorire i processi di apprendimento, maturazione della personalità, socializzazione e crescita come soggetti attivi, responsabili ed equilibrati.



Le attività, gestite da 8 docenti dell’istituto e da un tecnico dell’M2, struttura ospitante, accogliente, spaziosa e confortevole, si sono svolte in orario antimeridiano dalle 9 alle 12. Gli alunni divisi in 4 gruppi eterogenei contraddistinti da braccialetti colorati si sono alternati su quattro postazioni:

A palestra interna ( ginnastica corpo libero tutto in lingua inglese)

B campo da beach (volley, soccer, tennis…)

C spazi esterni( caccia al tesoro , triathlon…)

D esterno ( conoscenza e riscoperta di giochi d’altri tempi)



A fine settimana sono stati organizzati giochi d squadre e mini tornei tra i vari gruppi.

L’adesione al progetto è stata molto ampia, circa 90 bambini appartenenti alle varie classi della scuola primaria.



Il progetto partito mercoledì 23 giugno , si è concluso martedì 6 luglio 2021.

L’entusiasmo, la voglia di ritrovarsi divertendosi si è impadronita di grandi e piccini che asuon di musica hanno dato spazio alla “gioia movimentata” quella capace di donare sorrisi e far ritrovare la serenità.