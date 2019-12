Un incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 87 in territorio di Busso, all’altezza della stazione di rifornimento. Coinvolte nel sinistro due auto una Fiat 600 e un’Alfa Romeo.

Feriti i conducenti delle due auto, per fortuna in maniera non grave, medicati dai sanitari del 118 prontamente giunti sul posto. Sul luogo dell’incidente anche Vigili del Fuoco di Campobasso, Polstrada , Carabinieri e personale Anas.