Inaugurazione del centro di arte e creatività “Cucito ad arte per voi”

Il primo bilancio partecipativo 2022 indetto dal comune di Campobasso ha dato la possibilità ad

associazioni e cooperative sociali di presentare il proprio progetto alla comunità.



L’associazione Liberaluna Onlus si è candidata con CUCITO AD ARTE PER VOI ed è stata

ammessa al finanziamento grazie alle tante persone che hanno creduto nella creazione di un centro per i ragazzi e ragazze che verrà inaugurato il 3 marzo alle ore 16.00, in via Mazzini n.180 a Campobasso.



L’occasione sarà un momento di convivialità rivolto alla cittadinanza, ai giovani iscritti, alle donne e artigiane che ci hanno supportato già in altri progetti come il Viva Vittoria e a tutti gli artisti che daranno un contributo professionale alle attività. Liberaluna ha scelto un luogo che ha reso accogliente, ma che aspetta di essere colorato e riempito dalle opere e manufatti che si realizzeranno fino al termine del progetto.

Inoltre, fino a dicembre 2023 periodicamente presso il centro di aggregazione si terranno incontro seminariali che tratteranno tematiche come il body shaming e il bullismo. L’associazione ormai da circa 10 anni segue le nuove generazioni confrontandosi quotidianamente su tematiche legate al disagio giovanile e ascoltandoli soprattutto durante attività promosse da giovani studenti affiancati da insegnanti in ambito scolastico ed extrascolastico, oltre ad accogliere le donne vittime di violenze attraverso l’attività del centro antiviolenza Liberaluna.