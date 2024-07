Importanti cambiamenti sono in atto nella Polizia Locale di Campobasso

Il Comando del capoluogo di regione, attualmente sotto la guida del dirigente Dott. Vincenzo De Marco, sta attraversando una fase di evoluzione sotto il profilo organizzativo, necessaria per rispondere al meglio alle nuove esigenze della cittadinanza.

Difatti la pianta organica è stata recentemente rafforzata con l’arrivo di dieci nuovi agenti; ciò consentirà una presenza più capillare della Polizia Locale sull’intero territorio comunale e di dare attuazione ai nuovi indirizzi dell’amministrazione da poco insediatasi la cui Sindaca Marialuisa Forte ha chiesto di intensificare i controlli volti alla tutela del decoro cittadino, anche con interventi più incisivi sui conferimenti dei rifiuti e deiezioni canine.

Inoltre il rilevamento di oltre quattrocento sinistri stradali ogni anno, di cui un 30% circa con lesioni, ha indotto il Corpo ad un miglioramento della dotazione strumentale, fondamentale per assicurare una crescita qualitativa del servizio.

Per questo nei giorni scorsi si è concluso un percorso formativo per gli agenti assegnati al servizio viabilità e controllo del territorio che da oggi potranno avvalersi di una nuova strumentazione con la quale gli incidenti stradali saranno rilevati attraverso l’uso di un tablet e tutti i dati verranno contestualmente digitalizzati. Verbatel è il software che consentirà innanzitutto di rendere più efficiente ed efficace il lavoro degli agenti, ma anche di migliorare la comunicazione tra i cittadini e l’amministrazione attraverso l’attivazione dello sportello telematico per l’acquisizione degli atti; inoltre il Comando, attraverso la digitalizzazione dei dati e l’ottenimento immediato di un report, ai fini statistici, potrà analizzare tutti gli elementi per finalità legate alla prevenzione ed alla sicurezza stradale.

Tale strumentazione si affiancherà a quella già in uso al Corpo di Polizia Locale che già da diverso tempo si avvale dello street control, introdotto per contribuire ad una maggiore sicurezza e legalità sul territorio. Lo scopo di tale strumento, oltre che verificare e sanzionare le soste irregolari dei veicoli, è quello di limitare la pericolosa circolazione delle autovetture non assicurate o non revisionate. Altra novità è rappresentata dal nuovo sistema android Maggioli per la gestione delle violazioni alle norme del Codice della Strada, rilevate dagli agenti, attraverso la strumentazione informatica che sarà data a breve in dotazione principalmente al personale assegnato al servizio di viabilità. Concilia sarà il software utilizzato dalla Polizia Locale ed implementerà l’intero iter procedurale delle attività sanzionatorie che gli agenti effettueranno sul territorio. Le mappe procedurali consentiranno la creazione del fascicolo elettronico del cittadino che garantirà e rafforzerà la trasparente ed efficace gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Il software prevede inoltre una serie di moduli tra cui quello relativo alle leggi di polizia amministrativa, commercio e regolamenti comunali. Inoltre è una soluzione interfacciabile con altri gestionali in uso presso l’Ente (protocollo, anagrafe, altri strumenti di importazione dati, ecc).

Per quanto riguarda la sicurezza stradale la Polizia Locale, che svolge oltre che funzioni di polizia stradale anche funzioni di polizia giudiziaria, da diversi mesi è impegnata nel progetto “Safe Driving”, promosso dal Comune di Campobasso Area Servizi alla Persona, in partenariato con la locale Prefettura e la Croce Rossa, con l’obiettivo di contribuire alla riduzione della mortalità e degli esiti invalidanti degli infortuni stradali nella popolazione in generale e nei gruppi a maggiore rischio, con particolare attenzione alla prevenzione di determinati comportamenti, tra cui l’uso di alcool, sostanze stupefacenti e psicotrope, eccesso di velocità, mancato o non corretto utilizzo di dispositivi di protezione individuale. A tal riguardo il Corpo è dotato di strumenti di rilevazione, come pre-test ed etilometri, che vengono utilizzati, oltre che nelle attività di rilievo dei sinistri stradali, anche nei servizi serali programmati e dedicati a queste tipologie di controlli.