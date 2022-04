Impianti di sanificazione /depurazione dell’aria nelle scuole: il M5S boccia la proposta, è inutile

La maggioranza 5 stelle boccia la proposta del PD di installazioni di impianti di sanificazione /depurazione dell’aria delle aule scolastiche cittadine: durante il dibattito abbiamo convintamente proposto quelli di ventilazione meccanica controllata (tipologia che sembra essere la più efficace), da installare prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.



La proposta è stata bocciata poiché ritenuta “inutile”. Questo l’aggettivo usato, in nome della maggioranza, dal Presidente 5stelle della commissione lavori pubblici. Ci saremmo aspettati un SI unanime e trasversale, rispetto all’unica possibilità di mettere in sicurezza le aule e, dunque, la didattica in presenza in maniera forse definitiva.



Ringraziamo i colleghi di minoranza che hanno compreso l’importanza ed il senso del nostro odg e lo hanno votato.



Resta l’amaro stupore rispetto ad una posizione dei 5stelle, oltre che incomprensibile, contraddittoria e ingiustificabile.

Alessandra Salvatore -Bibiana Chierchia-Giose Trivisonno-Antonio Battista