Sanità/USB: OSS a Partita Iva in presidio alla Regione

La Confederazione USB del Molise, ha richiesto un incontro urgente al Commissario alla Sanità della Regione Molise, la Dott.ssa Flori Degrassi, per discutere del futuro occupazionale dei lavoratori OSS assunti a P.iva durante il periodo di emergenza covid dall’ASREM.

La richiesta al momento risulta ancora inevasa, ma allo stesso tempo le prestazioni professionali sono in scadenza il 31 maggio 2021 mettendo così a rischio il futuro di centinaia di lavoratori e delle loro famiglie, nel difficile periodo economico che sta attraversando il Paese e la Regione Molise.

I lavoratori da mesi chiedono di continuare a lavorare in ASREM e di poter metter al servizio del nostro sistema sanitario regionale le competenze acquisite durante il periodo pandemico.

Ciò premesso gli operatori socio sanitari assunti a P.iva si riuniranno in presidio, venerdì 21 maggio 2021 dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso la sede del Commissario alla Sanità della Regione Molise in Via Genova 11 a Campobasso per sollecitare la Giunta Regionale del Molise e il Commissario stesso a incontrarci e a provvedere ad una rapida soluzione della problematica.