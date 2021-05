Il sindaco di Campobasso è stato ricevuto dalla direttrice della Casa Circondariale di via Cavour

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, si è recato in visita presso la Casa Circondariale e di Detenzione di via Cavour, dove ha avuto modo di essere ricevuto dalla direttrice, dottoressa Antonella De Paola, e dal nuovo comandante della Casa Circondariale, Francesco Maiorano.

Si è trattato di un colloquio che ha permesso al sindaco Gravina di conoscere l’intero staff della direzione della Casa Circondariale che sta lavorando con il preciso proposito di perseguire nuovi obiettivi, tracciando una linea di cambiamento che mira a valorizzare l’istituto anche dal punto di vista strutturale, come ha avuto modo di spiegare la direttrice De Paola al primo cittadino del capoluogo, preparandosi, per questo, ad intervenire anche con nuovi e prossimi lavori di manutenzione.

“La Struttura della casa Circondariale di via Cavour fa parte della storia della nostra città e ne caratterizza da sempre parte dello sviluppo sociale e urbano. – ha detto il sindaco di Campobasso – Per noi come Amministrazione comunale è importante capire, attraverso incontri come quello avuto quest’oggi, cosa possiamo fare da una parte per agevolare il lavoro di chi opera in queste strutture e, dall’altro, attraverso il filo diretto creato dal nostro assessorato alle Politiche Sociali, come attuare forme di collaborazione con l’istituto, incentrate su esperienze progettuali di giustizia riparativa, già attuate fra l’altro in un recente passato con ottimi risultati.”