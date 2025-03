Il Prof. Francesco Salvatore all’UniMol: la Lectio alla Scuola di Dottorato

Alta formazione scientifica, innovativa e internazionale, e le attività trasversali della Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi del Molise. È questo il contesto in cui si inserisce un evento di particolare rilevanza accademica e scientifica e con un ospite di spicco nel panorama scientifico nazionale e internazionale, previsto giovedì 6 marzo, alle ore 10.30, nell’Aula Magna di Ateneo.

Il prof. Francesco Salvatore, infatti, Emerito di “Biochimica umana” all’Università degli Studi di Napoli Federico II, Membro dell’Accademia Nazionale delle Scienze (detta dei XL) e Fondatore e coordinatore scientifico del Centro Ingegneria Genetica (CEINGE) – Biotecnologie Avanzate, terrà una lectio doctoralis dal titolo La fisiopatologia della vita umana: dall’invecchiamento alle malattie croniche degenerative e la prevenzione precoce personalizzata.

La medicina di laboratorio ha un ruolo di primo piano, oltre che nella cura, nella prevenzione delle malattie ed offre, a costi molto contenuti, una serie di test che ci aiutano a comprendere lo stato di salute di un soggetto.

I processi di invecchiamento e la longevità di ciascun individuo sono legati ad una serie di fattori che variano da individuo a individuo. Tra questi si ricordano le basi genetiche individuali, il sesso e l’etnia, ma un ruolo di primo piano assumono anche gli stili di vita, incluso l’esercizio fisico e l’ambiente nel quale si vive e si lavora.

È necessario, tuttavia, abbandonare il vecchio assioma, invecchiamento è la causa delle malattie, per sostituirlo ad un più appropriato concetto, nel quale è la malattia che causa l’invecchiamento, indipendentemente dall’età anagrafica.

Per questo motivo è necessaria una reale strategia di prevenzione delle malattie da attuarsi, iniziando già in giovane età, intorno ai vent’anni, quando si dovrebbe essere in perfetto stato di salute, nella quale i test di facile esecuzione, come quelli di laboratorio tra altri, come test di diagnostica ecografica, ci aiuteranno a comprendere eventuali variazioni ed evoluzioni dei risultati ottenuti mediante monitoraggi adeguati sempre diretti dal medico.

Ad aprire la giornata il Rettore, prof. Luca Brunese, e la Prorettrice con delega ai Dottorati di Ricerca e Direttrice della Scuola di Dottorato UniMol, prof.ssa Gabriella Stefania Scippa.

Il Dottorato di Ricerca UniMol, il più alto grado di istruzione previsto nell’ordinamento accademico italiano, rappresenta un’ulteriore risposta alle richieste del mondo del lavoro, delle professioni ed anche alle nuove sfide del PNRR. E la Scuola di Dottorato UniMol intende assumere il ruolo di equilibrio, punto di raccordo, coordinamento e collaborazione con Università, Enti, Istituzioni e Centri di ricerca nazionali ed internazionali, ma certamente anche con il territorio e il sistema delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.

E l’iniziativa con il prof. Salvatore intende rappresentarne un’ulteriore testimonianza.