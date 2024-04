“Il futuro di Campobasso? Sempre più incerto” – Questa è l’opinione dei cittadini

di Massimo Dalla Torre

“Decisamente incerto il futuro della città capoluogo del Molise”. Questa è l’opinione emersa da un sondaggio condotto su un campione di moltissimi cittadini. L’indagine effettuata recentemente è stata condotta per capire meglio come i campobassani vedono il futuro della città. Guardando più da vicino i dati ed in particolare quelli che ci riguardano direttamente, il 60% degli abitanti locali ha dichiarato di trovare difficoltà di adattamento causa un futuro

instabile.

Se noi “pronostichiamo incertezze” come novelli Cassandre, non sono da meno gli altri abitanti di regioni limitrofe che, hanno bocciato appieno il sistema aggiudicandosi il primo posto con una percentuale che tocca il 63%, contro la media che è del 40%. 63% che si contrappone nettamente al 15% degli abitanti del Nord che appaiono più ottimisti. Alla domanda: “nella

vostra città le cose vanno nella giusta direzione?” ha risposto affermativamente il 25% degli intervistati contro la media italiana del 38%.



Per quanto riguarda la vita all’interno della regione il 40% dei molisani sono convinti che “anche se si registrano numerose avversità le cose in un certo qual modo stanno andando nella giusta direzione” anche perché la quasi totalità dei cittadini, nonostante le incertezze, è contento di vivere ed operare nel Molise ed in particolare a Campobasso, nonostante i dati hanno un andamento altalenante con percentuali che vanno dal 98% al 59%. Altro tema oggetto di sondaggio è stato quello riguardante il tenore di vita che, comunque è tra gli argomenti da considerare vitali per l’avvenire di Campobasso. La percentuale dei Campobassani ha toccato punte abbastanza basse 30% anche al di sotto di altri che circa un anno fa si sono

espressi contro il cosiddetto sistema. Percentuali che, nella loro disomogeneità, caratterizzano appieno le opinioni dei cittadini che ancora una volta appaiono dubbiosi sulle sorti di Campobasso messo sempre più in discussione.