Grim : Comunicazione spegnimento pompe di sollevamento Monteverde del Comune di Bojano

Si informano i gentili utenti del comune di BOJANO che a causa della riduzione dell’apporto idrico fornito da ASR Molise Acque conseguente al calo dell’erogazione dalle sorgenti e dell’impossibilità di una maggiore fornitura, saranno spente le pompe del sollevamento Monteverde:

dalle ore 23:00 alle ore 06:00 dei giorni dal 03/10/2024 al 13/10/2024 compreso la predetta operazione potrà comportare disservizi alle utenze del Comune attraverso una minore o totale mancanza di afflusso idrico ovvero una minore pressione.

Le operazioni di spegnimento, però, consentiranno di gestire in maniera ottimale le risorsa idrica che che risente dell’inevitabile riduzione del flusso idrico attuata dalla ASR Molise Acque in questi giorni. Seguiranno aggiornamenti sul sito istituzionale della GRIM Scarl, a mezzo stampa e sul gruppo WhatsApp del comune “Bojano Informa”.

In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invita a contattarci al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7).

GRIM Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.