Gravina: “Rinnovato il supporto all’ASREM per tutte le attività connesse all’incremento della campagna vaccinale in atto”

La Giunta comunale di Campobasso, con una propria delibera, ha deciso di continuare a supportare operativamente l’ASREM per tutte le attività connesse all’incremento della campagna vaccinale in atto, mettendo a disposizione 6 ex volontari del servizio civile, almeno fino al 15 febbraio 2022.

“La nostra amministrazione ha avvertito sin dall’inizio di questa lunga pandemia l’importanza di operare in stretta sinergia con l’ASREM, – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – fornendo attività di supporto costante al lavoro degli operatori dell’Azienda Sanitaria Regionale, attraverso la disponibilità di personale da noi garantito e retribuito.

Così come accaduto in precedenza, sin dall’inizio del 2021, abbiamo provveduto anche in questa occasione a rinnovare ulteriormente, senza che vi fosse alcuna interruzione di servizio, la convenzione con ASREM – ha aggiunto il sindaco – avendo ravvisato la comune necessità di dover offrire il supporto dell’Amministrazione per accelerare il più possibile la campagna vaccinale in atto, una campagna vaccinale che sta dando i suoi frutti permettendo di contenere sul nostro territorio sia le ospedalizzazioni che i decessi anche in un periodo come quello attuale, contraddistinto dall’elevata contagiosità dettata dalla variante Omicron.

L’apprezzamento riscontrato dalla stessa ASREM per il lavoro del personale da noi messo a disposizione, – ha detto in conclusione Gravina – rende merito innanzitutto alla dedizione che questi ragazzi e queste ragazze stanno mettendo, sin dal primo giorno, nell’assicurare il loro supporto per tutte le attività connesse alla campagna vaccinale quali: programmazione tamponi molecolari, emissione green pass, ecc.

La proroga dello stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022 e le ulteriori misure per il contenimento della diffusione del virus, tra le quali figura anche il recente obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni, introdotto dal Governo Draghi, comporterà una mole di lavoro ancora maggiore che siamo certi gli operatori dell’ASREM e il personale da noi offerto a supporto, sapranno, ancora una volta, affrontare al meglio, tutelando il bene della nostra comunità.”