Gravina: Già trasmessi dall’Amministrazione all’ASREM, sin da marzo, i nominativi degli autisti Scuolabus per richiederne la vaccinazione

Con la ripresa delle attività didattiche in presenza, è ripartito anche il servizio di trasporto Scuolabus del Comune di Campobasso, a proposito del quale, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha voluto specificare che: “Ho già avuto modo di inviare, sin dall’8 marzo scorso, una prima nota all’Asrem – ufficio vaccinazioni – dove ho richiesto di inserire nella campagna vaccinale alcune categorie di persone che lavorano presso l’Amministrazione comunale, in settori particolarmente a rischio di contagio e, tra questi, già da allora segnalai esplicitamente gli autisti dei mezzi di trasporto scolastico – ha dichiarato Gravina – essendo gli stessi quotidianamente a contatto con alunni ed operatori della scuola.A seguito di questa nostra prima comunicazione, l’Asrem ci ha richiesto i nominativi degli autisti da includere nella campagna vaccinale e, in data 16 marzo, li abbiamo trasmessi integralmente all’Azienda Sanitaria regionale. Siamo quindi ora in attesa – ha detto in conclusione Gravina – che il piano di vaccinazione stabilito dall’ASREM possa concretizzare in proposito quanto da noi richiesto.”