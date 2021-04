Carcere Larino/La FP CGIL lancia l’allarme: Seria e precaria situazione organica. Mancano più di 40 agenti

La Casa Circondariale di Larino, in provincia di Campobasso, registra una carenza di 40 poliziotti penitenziari, senza tener conto delle prossime quiescenze (8 tra l’anno corrente ed il prossimo) e dell’avanzata età anagrafica/professionali di quelli attualmente ivi operanti (55/60 anni con 35 anni di servizio circa).

La situazione è seria e potrebbe compromettere sia l’incolumità psico-fisica delle lavoratrici e lavoratori, sia l’andamento generale dell’Istituto larinese – chiosano Antonio AMANTINI, Giuseppe MEROLA e Carmine TANA della Funzione Pubblica CGIL –

Abbiamo inviato una denuncia al Ministero della Giustizia, Presidente Corte d’Appello e Prefetto di Campobasso – continuano i sindacalisti – affinché vengano avviate attività riparative atte a fronteggiare la criticità di organici.

La situazione della vacanze organiche interessa gran parte degli Istituti Penitenziari, non di meno quelli ubicati nella Regione Molise, ma la situazione di Larino merita necessariamente di essere attenzionata, volendo ricordare le pregresse vicissitudini che hanno segnato il carcere durante l’emergenza COVID-19, con tante positività accertate tra la popolazione detenuta ed il personale.

Vogliamo lanciare il nostro allarme e grido di aiuto – concludono Amantini, Merola e Tana – auspicando in concrete e quantomeno discrete rassicurazioni.