GdF Campobasso: Visita scolaresca in caserma

Continua, la collaborazione, Guardia di Finanza, Comune e Scuole, di Campobasso, all’insegna della legalità, quale principio di agire, secondo le regole, strettamente connessa al concetto di Cittadinanza Attiva e Responsabile, tra valori civici e società moderna. Incontri molto proficui, tra Ragazzi e Finanzieri, per coinvolgere, gli Alunni, nella cultura, “a tutto campo”, della

Sicurezza e della Legalità.



In tale ambito ed in vista, altresì, della conclusione dell’anno scolastico, una Classe della Scuola Primaria, Istituto Comprensivo “Montini” di Campobasso, “1^ A”, si è recata, in visita, presso la Caserma della Guardia di Finanza, del capoluogo. Introduzione sulle attività svolte dalla Guardia di Finanza, controllo economico del territorio – sempre lo scontrino fiscale, prima di tutto quale senso di curiosità e dovere civico –, automezzi in dotazione, unità cinofile,

le tematiche affrontate, in una chiave interattiva per i Ragazzi, per i più piccoli, accompagnati dal loro Dirigente e Docenti, non ultimo con alcune proiezioni, a tema, in formato cartoni animati, della Mascotte della Guardia di Finanza, un coinvolgente personaggio, tanto semplice, quanto simpatico, risolutore di casi e curiosità.



Anche le domande, formulate dai Ragazzi, hanno permesso di instaurare subito un dialogo costruttivo, che ha coinvolto tutti i presenti, contribuendo a diffondere e rafforzare il valore delle regole ed ogni curiosità dei più piccoli. Si è lasciato spazio, altresì, ad una sorta di laboratorio, pratico ed interattivo, molto coinvolgente, con pattuglie automontate, cani, due cuccioli di pastore tedesco, della Guardia di Finanza, ecc..

Ragazzi, Alunni, per una mattinata, anche “Finanzieri”!



La Guardia di Finanza continua ad essere sempre molto attenta al coinvolgimento dei Ragazzi ed al confronto con i più giovani. L’importante iniziativa è stata resa possibile, grazie alla collaborazione istituzionale, Guardia di Finanza, Comune e Istituto Comprensivo “Montini”, di Campobasso.