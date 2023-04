GdF Campobasso/ Il Comandante Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana in visita al Comando Generale in Molise

Nella mattinata odierna, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, si è recato in visita al Comando Regionale Molise. All’arrivo presso la Caserma “M.O.V.M. Finanziere Antonio Zara”, il Comandante Generale è stato accolto dal

Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Gen. C.A. Michele Carbone, e dal Comandante Regionale Molise, Gen. B. Luca Cervi.



Nel corso dell’evento l’Autorità di Vertice del Corpo ha dapprima incontrato i familiari delle Vittime del Dovere del Corpo di origine molisana ai quali ha espresso la riconoscenza, l’affetto e il sostegno di tutte le fiamme gialle e con i quali, subito dopo, ha deposto una corona di alloro al monumento dedicato al Finanziere molisano Antonio Zara, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare, caduto nell’adempimento del dovere presso l’aeroporto di Fiumicino il 17 dicembre 1973, e del quale ricorrono, quest’anno, i 50 anni dalla tragica

scomparsa.



Il Comandante Generale ha quindi salutato una rappresentanza del personale in servizio, il Cappellano Militare, i delegati del Consiglio di base della Rappresentanza militare, nonché i componenti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, ai quali ha inteso esprimere parole di vivo apprezzamento per il lavoro svolto, esortando i presenti a profondere le migliori energie affinché l’azione del Corpo continui a tradursi, con competenza e dedizione, in un prezioso servizio a beneficio dell’intera collettività molisana.



Altro momento particolarmente importante della visita è stato l’incontro con le pattuglie dei Reparti operativi che hanno illustrato alcune fra le più importanti attività investigative svolte nell’ultimo anno.

In seguito il Gen. Zafarana ha incontrato le principali Autorità civili e militari della regione, tra le quali il Presidente della Giunta Regionale del Molise, il Sindaco di Campobasso, i Prefetti di Campobasso e Isernia, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, il Procuratore Regionale della Corte dei Conti, i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Campobasso, Isernia e Larino e altri esponenti delle Istituzioni presenti all’evento.

Al Comandante Generale è stato inoltre illustrato un briefing istituzionale nel corso del quale il Gen. Cervi, alla presenza di tutti gli Ufficiali comandanti dei Reparti del Molise, ha evidenziato il quadro socio-economico della regione, le principali linee di azione lungo le quali si sviluppa l’attività di servizio delle fiamme gialle molisane, nonché fornito un punto di situazione sulle tematiche attinenti il personale e la situazione logistico- infrastrutturale della Guardia di Finanza nel contesto territoriale di riferimento.