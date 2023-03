Forte scossa di terremoto in Molise di magnitudo 4.6 epicentro a Montagano (Video)

Una scossa di terremoto è stata avvertita in Molise.l’Ingv ha rilevato un terremoto la cui stima è compresa tra il magnitudo 4.6 e il 5.1 nella provincia di Campobasso. L’epicentro, secondo i primi rilevamenti, sarebbe tra il capoluogo e Montagano.La scossa è durata diversi secondi ed è stata avvertita in tutta la regione e nel vicino Abruzzo fino a Pescara e nella costa adriatica, in alcune zone limitrofe della Campania, della Puglia, dell’Abruzzo e del Lazio.

Al momento nessuna segnalazione di danni. Breve video girato a Campobasso dopo qualche minuto dal sisma VIDEO