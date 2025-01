Fisioterapia territoriale, parte l’ambulatorio a Campobasso

Il servizio di fisioterapia diventa un punto di riferimento sul territorio, coniugando il bisogno dell’utenza e valorizzando le risorse umane. Da oggi 7 gennaio, infatti, parte, nella sede di via Toscana a Campobasso, l’ambulatorio di fisioterapia territoriale.

Verranno garantite la gestione e la rieducazione funzionale delle disabilità conseguenti alle patologie traumatiche e neurologiche, per il recupero delle funzioni lese in seguito ad eventi patogeni o lesionali, per la cura di disabilità transitorie e/o minimali (quali quelle dovute ad artropatie degenerative segmentarie, esiti di fratture scheletriche, esiti di traumatismi cari, etc) che richiedono programmi terapeutici-riabilitativi brevi e orientati ad un largo numero di utenti.

“L’accesso alle prestazioni – ha spiegato la direttrice sanitaria del distretto di Campobasso, Tiziana Scellini – avverrà con piano terapeutico-riabilitativo effettuato dallo specialista fisiatra. Successivamente, l’utente, munito di impegnativa, si recherà presso l’ambulatorio di fisioterapia che, attraverso l’agenda interna visibile al Centro Unico Prenotazioni (CUP), inserirà il paziente sulla base delle priorità indicate dal fisiatra” Le prestazioni comprese nell’agenda prevedono un ciclo di 10 sedute, al costo totale di un ticket per singola impegnativa.

Saranno erogate:

– Rieducazione motoria individuale, con terapie fisiche di supporto, in motuleso segmentale semplice o di gruppo (per seduta di 30 minuti)

– Esercizi respiratori (per seduta individuale)

– Mobilizzazione della colonna vertebrale o di altre articolazioni

– Risoluzione manuale di aderenze articolari

– Esercizi posturali propriocettivi (per seduta individuale di 60 minuti o per seduta collettiva di 60 minuti).

“La sanità territoriale – ha commentato il direttore generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo – rappresenta un punto di forza in termini di assistenza e cure alla comunità. Continuiamo a credere e ad investire su una offerta sempre più efficiente ed efficace grazie ai nostri validi professionisti. Il nostro impegno è costante e continueremo ad affinare i diversi servizi affinchè siano sempre più validi e sicuri”