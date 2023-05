Festival dei Misteri: è ufficiale, sabato 10 giugno a Campobasso arriva Mannarino con il suo tour “Corde 2023”

A poco più di un mese dalla data fatidica del Corpus Domini e dopo aver ufficializzato già da alcune settimane il concerto di Fabri Fibra previsto per la serata conclusiva del Festival dei Misteri di domenica 11 giugno, quest’oggi l’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice, ha svelato, come programmato, il nome dell’artista che si esibirà sabato 10 giugno all’area eventi di Selva Piana, Mannarino.

“Parte oggi la prevendita di quella che sarà la data zero del tour estivo di Mannarino, “Corde 2023″, ovvero il concerto di sabato 10 giugno a Campobasso. – ha dichiarato l’assessore Felice – Continuando nel solco di quanto tracciato e programmato sin dall’inizio, come Amministrazione abbiamo lavorato per far sì che il Festival dei Misteri anche in questo caso, come già accaduto per Fabri Fibra, rientrasse come data di un tour nazionale e avesse anche un posto di rilevanza mediatica importante e caratterizzante. Siamo riusciti così a ottenere di ospitare nella nostra città la data zero di un evento musicale di assoluta qualità che permetterà alla platea campobassana e non solo, di assistere al live di un artista che mai prima d’ora era giunto nel nostro territorio.”

A poco più di un mese dall’inizio del Festival dei Misteri – ha sottolineato l’assessore Felice – possiamo dire di avere già chiuso due degli eventi di risalto nazionale che ospiteremo in occasione del Corpus Domini e ci avviamo, nei prossimi giorni, a presentare alla città il calendario completo dell’intera manifestazione, compresi i tanti eventi gratuiti che, come nella passata edizione, verranno ospitati nel centro della città.”

Mannarino arriva da un 2022 ricco di concerti, dopo un tour che ha toccato tutta Italia fino al gran finale all’Arena di Verona. I suoi concerti si sono svolti in primavera nei principali club e anche durante l’estate tra set speciali in situazioni naturalistiche, oltre che live con full band, occasioni che si sono dimostrate occasioni per continuare a lasciarci trasportare dall’irrazionalità e dal senso magico della vita. Ha infatti suonato in mete suggestive come quella presso il No Borders Music Festival (Sella Nevea – UD), in cui l’artista ha dato vita ad un concerto in notturna in alta quota: in uno dei posti più suggestivi delle Alpi, un omaggio musicale alla luna e alle montagne, in cui il pubblico ha raggiunto la meta dopo una camminata di circa due ore o attraverso un viaggio in cabinovia.

L’artista si è esibito anche all’estero, in particolare a Barcellona, in occasione de La Mercè, la più grande festa della città e una delle più importanti della Spagna. Insieme ai suoi musicisti MANNARINO ha rappresentato Roma – città scelta per l’edizione 2022 – e l’Italia per l’annuale festa che raccoglie la migliore musica nazionale e internazionale. Ha infine concluso il suo viaggio nell’antico anfiteatro dell’Arena di Verona, ormai considerato il tempio della musica italiana. Il concerto all’Arena è stato un evento speciale con uno spettacolo rinnovato e una scaletta ricca di nuovi brani.

Come rinnovato e magico sarà il concerto che Mannarino proporrà per il Festival dei Misteri, sabato 10 giugno, all’area eventi di Selva Piana e per il quale da oggi a mezzogiorno sono partite le prevendite dei biglietti su www.ciaotickets.com e su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Il costo del biglietto è fissato in 10 euro più un euro per i diritti di prevendita.