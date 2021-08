Eventi di qualità nel cuore della città con Libri in Piazzetta, Aut Aut Festival e Campobasso Summer Festival

Circa trenta eventi in cartellone per “Agosto in Città” che se sommati a quelli già realizzati nei mesi di giugno e di luglio, portano il totale a oltre settanta eventi culturali, di vario genere, tipologia e pubblico, organizzati dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso.

“Oltre alla quantità dell’offerta culturale già proposta e che continueremo a proporre, è la qualità e la risposta del pubblico ciò che sta caratterizzando in senso positivo quest’estate nella nostra città. – ha dichiarato l’assessore alla Cultura e alle Attività Produttive, Paola Felice – Le iniziative hanno soddisfatto l’interesse di appassionati di diversi generi, permettendo anche una ripresa in sicurezza della socialità nella nostra comunità. Basti pensare alle affluenze che hanno avuto un po’ tutte le rassegne, da quelle musicali in villa De Capoa, a quella cinematografica a Piazza della Vittoria, per citarne solo alcune. La città, con i suoi luoghi più suggestivi e rappresentativi, sta facendo da palcoscenico per gli appuntamenti all’aperto, tutti organizzati partendo dai giustamente imprescindibili protocolli di sicurezza sanitaria.

Il mese di agosto avrà come scenari principali degli eventi che andremo a proporre, oltre al Parco E. De Filippo, al quartiere San Giovanni, anche il Castello Monforte e quello scrigno prezioso che è Piazzetta Palombo.

Proprio a Piazzetta Palombo abbiamo deciso di far svolgere una cospicua serie di presentazioni letterarie. – ha spiegato Felice – Quattro sono gli incontri fissati per Libri in Piazzetta, appuntamento organizzato dalla libreria Giunti al Punto di Campobasso. Si partirà giovedì 5 agosto, alle 18.30, con la presentazione, di Lo sterno d’Italia di Giorgio Paglione; venerdì 20 agosto, sarà la volta della presentazione del libro Il violino di Filo, di Matteo Grimaldi. Giovedì 26 agosto, verrà presentato il libro di Giovanni Colaneri La serra e venerdì 27 agosto il libro Eterno autunno. Dodici incubi di carta di Luca Angelo Spallone.

Altra presentazione editoriale sarà quella di sabato 7 agosto, alle ore 18.30, a cura dell’Aut Aut Festival, del libro di Carmine Gazzani e Flavia Piccinini, Storia di una scomparsa. Lunedì 23 agosto, alle ore 18.30, nell’ambito del Campobasso Summer Festiival, Nicholas Ciuferri presenterà il suo nuovo libro I tempi di Battiato.

Piazzetta Palombo, in questo mese, con questi eventi letterari di qualità e grazie anche all’avvio del servizio di Ciclo Stazione e alla assegnazione di nuovi box a piccole aziende dell’agroalimentare e ad associazioni, – ha aggiunto l’assessore Felice – in sinergia con le attività artistiche e artigianali già esistenti sul posto, siamo certi che rafforzerà la sua identità non solo commerciale, ma bensì sociale e culturale, nel cuore della città. In prospettiva, l’attenzione dell’Amministrazione per questo luogo continuerà a essere costante e di ciò devo ringraziare anche tutti i rappresentanti della Commissione Commercio, guidata dalla presidente Margherita Gravina, che lavorando insieme con spirito propositivo si sono dimostrati sempre pronti a fornire indicazioni e spunti operativi da poter elaborare fattivamente.”

Felice: Eventi di qualità nel cuore della città con Libri in Piazzetta, Aut Aut Festival e Campobasso Summer Festival

