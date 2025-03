Etichette alimentari: impariamo a leggerle. Un seminario per orientarsi tra ingredienti, valori nutrizionali e marketing alimentare

Prosegue l’iniziativa organizzata dalla RETE ODV Associazione Molisana di sostegno ai malati oncologici “Mercoledì della Prevenzione”, un ciclo di incontri dedicati alla salute e al benessere della comunità. Il prossimo appuntamento è fissato per domani mercoledì 26 marzo 2025, alle ore 18:00, presso il Circolo Sannitico di Campobasso (Piazza Pepe), con un interessante seminario dal titolo: “Etichette alimentari: impariamo a leggerle”.



L’incontro, a ingresso libero, offrirà al pubblico una preziosa occasione per comprendere meglio il significato delle informazioni riportate sulle confezioni dei prodotti alimentari.

Spesso, infatti, la lettura delle etichette risulta complessa e poco intuitiva per i consumatori, che si trovano a dover decifrare dati su ingredienti, valori nutrizionali, additivi e indicazioni di origine. Il seminario aiuterà a fare chiarezza su questi aspetti, fornendo strumenti utili per compiere scelte alimentari più consapevoli e salutari.



A condurre l’incontro sarà il Prof. Giampaolo Colavita, docente di Igiene e Sicurezza degli Alimenti presso l’Università degli Studi del Molise (UNIMOL). Grazie alla sua esperienza nel settore, il relatore illustrerà le principali informazioni presenti sulle etichette alimentari e

spiegherà come interpretarle correttamente per evitare inganni e strategie di marketing che potrebbero influenzare le decisioni d’acquisto.



Perché è importante saper leggere le etichette alimentari?

Le etichette dei prodotti contengono informazioni fondamentali per la nostra salute: quantità di zuccheri, grassi saturi, presenza di conservanti, additivi e allergeni, oltre alle certificazioni di qualità e ai claim pubblicitari. Tuttavia, molti consumatori non sono abituati a leggere con attenzione queste indicazioni o non conoscono il loro reale significato. Questo seminario si propone di colmare questa lacuna, promuovendo un approccio più critico e consapevole nei confronti dell’alimentazione.



Un evento per tutta la cittadinanza

L’evento è aperto a tutti: cittadini, famiglie, studenti, professionisti del settore alimentare e chiunque voglia migliorare la propria conoscenza su ciò che mette in tavola ogni giorno. L’incontro rientra nella più ampia iniziativa “Mercoledì della Prevenzione”, un programma di appuntamenti dedicati alla promozione della salute e alla prevenzione attraverso la divulgazione scientifica e l’educazione alimentare.