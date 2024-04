Esenzione ticket per reddito, ASReM dispone delle aperture straordinarie

A fronte della grande affluenza che si sta riscontrando per il rinnovo dell’esenzione dal ticket,

l’ASReM ha predisposto delle aperture straordinarie, dei propri sportelli, per agevolare gli utenti.

Poliambulatorio di via Ugo Petrella, 1 – Campobasso, apertura:

martedì 9 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

giovedì 11 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

martedì 16 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

giovedì 18 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

martedì 30 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Poliambulatorio di via Colle Bellavista, 2 – Bojano (CB), apertura:

giovedì 11 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

martedì 16 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

giovedì 18 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

martedì 23 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

martedì 30 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Tale procedura è eseguibile anche telematicamente, collegandosi al sito ASReM, nella sezione

‘servizio online’, cliccando su ‘autocertificazione esenzione per reddito’. Accesso tramite SPID,

CIE o CNS-TS