Oltre al Capoluogo di regione, in queste ore anche altri sindaci molisani di comuni non in zona rossa, stanno prendendo la decisione, in via precauzionale, di sospendere l’attività didattica in presenza delle scuole infanzia , elementari e medie.

Dal 22 al 27 scuole chiuse a :

Campolieto

Matrice

Montagano

Petrella Tifernina

( articolo in aggiornamento)