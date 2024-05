Sono già diversi i volti noti, non solo della politica, ad essersi affacciati in Molise per promuovere la propria candidatura alle elezioni europee.

Il 31 maggio alle ore 19 arriverà a Campobasso Vittorio Sgarbi, candidato nel collegio meridionale con la lista di Fratelli d’Italia.

L’appuntamento è nella sala Ariston dell’International Studies College in Via Facchinetti 3, dove il noto personaggio dialogherà con i cittadini.