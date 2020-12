“Donne che ce l’hanno fatta”, premiata anche la molisana Giuditta Lembo

“Donne che ce l’hanno fatta” è un importante riconoscimento nazionale a donne

intraprendenti, decise, piene di iniziativa, che stanno resistendo e ce l’hanno fatta a

sopravvivere alla crisi e a raggiungere posizioni apicali ed encomi e riconoscimenti per il

proprio impegno, passione, dedizione al proprio lavoro come Giuditta Lembo che da oltre

16 anni è impegnata a livello regionale, nazionale ed internazionale nella tutela dei diritti

delle donne. Insignita a giugno scorso come Cavaliere della Repubblica, ieri mattina

ha ricevuto il Premio “Donne che ce l’hanno fatta” un ennesimo riconoscimento a livello

nazionale. Il Premio racconta le esperienze professionali e di vita di tante donne, in un

confronto di generazioni. Racconti di biografie diverse ma con un filo comune: il credere in

se stesse, l’entusiasmo a continuare, l’apprendimento continuo per rimettere in gioco non

solo il proprio sapere, ma anche la propria vita.

Il Premio ha il Patrocinio della Commissione Europea, è una iniziativa di Sportello Donna

in collaborazione con Fondazione Gaia, avviato per la prima volta presso l’Università di

Pavia il 4 marzo 2014 e ha visto oggi la partecipazione della Ministra alle pari opportunità

Elena Bonetti. Nel 2015 l’edizione si è svolta all’interno della Conferenza Mondiale

delle Donne, Milano #Expo2015, con il patrocinio di Expo. Nel 2016 il premio si è svolto

nell’ambito del Congresso Mondiale delle Donne dell’America Latina, presso la Regione

Lombardia. Nel 2017 si è svolto a Roma nell’ambito delle iniziative del 60° dei Trattati di

Roma e a Pavia. Nel 2018 la Premiazione si è svolta a Pavia, presso l’Università degli

Studi. Nel 2019 la Premiazione si è svolta a Matera, capitale Europea della Cultura.

Sono molto emozionata -afferma Giuditta Lembo – per questo importante riconoscimento

che dedico oltre che alle mie figlie, a mia mamma e mia sorella e a tutte le donne che

stanno continuando a lottare per affermare i propri diritti, che stanno rivendicando le

proprie competenze e la loro meritocrazia, alle donne che si sono rialzate dopo tante

cadute, umiliazioni e sofferenze. Alle donne che purtroppo non ce l’hanno fatta. Alle donne

che sanno condividere le loro idee e i loro progetti e sanno allearsi con le altre donne. Alle

donne del passato in quanto memoria storica, alle donne di oggi in quanto memoria per il

futuro e alle giovani donne e nostre figlie a cui passeremo il nostro testimone fatto di:

valori, esperienza, tenacia, coraggio, competenza, passione, determinazione, fatica,

lavoro, condivisione, sorellanza. Il mio augurio-conclude Giuditta Lembo- è che i nostri

sogni possano diventare doni preziosi per le nuove generazioni per quel futuro che da

tanto attendiamo più equo e paritario.