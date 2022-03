Disagi in diverse zone della città, Annuario: dove sono i lavori di manutenzione stradale per 725mila euro?

Il tema strade torna sotto i riflettori e all’attenzione del capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio, Mario Annuario. Un problema già esistente che si è intensificato dopo le nevicate delle scorse settimane.



“L’assessore ai Lavori Pubblici, nel corso di un Consiglio comunale, aveva annunciato lavori di manutenzione stradale per 725mila euro”.

“Io mi chiedo: ma dove sono questi lavori? Quanto tempo occorre ancora aspettare per la risoluzione di un problema annoso, segnalato dai cittadini in diverse zone della città”, la domanda che si pone Annuario.



Sono evidenti i disagi per cittadini e automobilisti – il commento di Annuario – Diverse zone del centro cittadino, ma anche strade di contrade e periferie della città di Campobasso, necessitano di manutenzione urgente”.



“Decoro urbano e sicurezza viaggiano a braccetto – conclude Annuario, che aveva già portato all’attenzione dell’assise comunale la questione con interpellanze e interrogazioni – Il problema della manutenzione stradale, per lo stato in cui versano, è diventato indifferibile”.