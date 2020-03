Cvid 19/ I contagi in Molise comune per comune

Questo il bollettino fino ad ora registrato nella nostra regione, i dati subiscono variazioni in quanto vengono aggiornati nel momento in cui arrivato i risultati dei test, che sono ancora in corso.

23 positivi a Campobasso

16 a Termoli

7 a Montenero di Bisaccia

2 a Isernia -Riccia- Bojano-Cercemaggiore-Baranello

1 a Monteroduni (IS) – Sesto Campano (IS) – Guglionesi- Campomarino -Castropignano – Ferrazzano – Mirabello – Campochiaro – San Giacomo degli Schiavoni – Filignano (IS) – Rionero Sannitico (IS)

9 positivi al Pozzilli di Neuromed