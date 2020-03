Mentre ieri non si è registrato nessun riscontro positivo al Covid 19, questa mattina i contagi sono in aumento. Altre 6 persone sono risultate positivi, per cui al momento sono 70, si attendono i risultati di tamponi che sono in corso. Morto un paziente anziano di Montenero, le vittime salgono a 8.

Tra i contagiati un operatore del 118 di Via Montegrappa, sede che è stata chiusa dall’Asrem per essere sanificata.

Effettuati 572 tamponi, di cui 71 positivi.