Cronaca/Filma l’ex-con un’altra persona e minaccia la diffusione del video, denunciato

Storie di gelosia asfissiante: accade ancora in Molise nel XXI secolo. Un comportamento da stalker nei confronti della sua ex: dalle telefonate ai messaggi, pedinamenti, appostamenti anche all’interno dei locali pubblici, con l’obiettivo di indurla a riallacciare la relazione. Al ‘no’ della ragazza l’uomo reagiva con atteggiamenti anche fisicamente aggressivi e con telefonate di ingiurie e minacce di morte.

Come se non bastasse l’ha filmata con il proprio cellulare mentre era in compagnia di un’altra persona minacciando di inviare quelle immagini ai familiari della vittima. L’uomo ha continuato ad inviare alla donna messaggi dal contenuto minaccioso ed ingiurioso, costringendola a bloccare anche il numero di telefono.

La giovane alla fine , esausta, a causa del comportamntop ossessivo dell’uomo, ha deciso di rivolgersi alla Squadra Mobile di Campobasso che ha dato esecuzione ad una ordinanza di misura cautelare personale con il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati dalla stessa.

