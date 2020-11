Cretella: frazione di Santo Stefano, una discarica di rifiuti domestici

“Davvero incredibile quello che sta venendo fuori dall’operazione di bonifica ambientale messa in campo questa mattina dagli operatori della Sea presso la frazione di Santo Stefano.

Una enorme discarica di rifiuti domestici, immediatamente a ridosso delle abitazioni, segnale inequivocabile che ci sono residenti del posto che da anni eludono qualsiasi forma di civile conferimento dei rifiuti, preferendo gettare tutto indiscriminatamente nel canalone, oramai diventato una discarica abusiva a tutti gli effetti che deturpa irrimediabilmente un importante angolo della frazione.

È una situazione sconcertante, che stona terribilmente rispetto al grande senso civico che la stragrande maggioranza dei cittadini di Santo Stefano ha sempre dimostrato di avere. È la dimostrazione, come accade in città, che basta una piccola minoranza per compromettere il comportamento virtuoso di una intera comunità.Ogni giorno continuiamo ad impiegare ingenti risorse, mezzi ed operatori in ogni angolo della città per rincorrere e combattere i tantissimi episodi di inciviltà; preferiremmo fare altro, per il miglioramento del decoro urbano, ma tant’è.

La strada da fare, evidentemente, è ancora lunga”.

Questo il post lasciato su facebook dall’assessore comunale Simone Cretella