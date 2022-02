Covid, da lunedì il Molise passa in zona Gialla, cosa cambia

Cambio di colore per il Molise, che dalla zona bianca passa alla gialla, e per la Sicilia, che torna dall’arancione torna al giallo. E’ quanto fa sapere il ministero della Salute alla luce dei dati della Cabina di regia sull’andamento della situazione Covid in Italia. Il passaggio di colore delle due regioni scatterà da lunedì 14 febbraio.

Cosa cambia:

Per i vaccinati con tre dosi non cambia nulla. Le differenze saranno tra chi ha il Super Green Pass (tre dosi o guarito) e chi invece ha quello «base» (due dosi o il tampone negativo). I primi potranno sostanzialmente fare tutto, anche sedersi in ristoranti, cinema e teatri, preclusi invece a chi non ce l’ha. Questi ultimi potranno accedere al luogo di lavoro, utilizzare il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Nessuna certificazione invece serve per spostarsi da una regione all’altra con i propri mezzi.