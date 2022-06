Coronavirus/ Un trasferito in Terapia intensiva e due dimessi al Cardrelli nelle 24 ore

Sale la curva del contagio, ma ci sono anche due dimessi al Cardarelli. Prosegue su dati più o meno stabili il ‘trend’ dell’epidemia da Covid in Molise. Nelle ultime 24 ore per fortuna non si registrano decessi. Nuovo ingresso in Terapia Intensiva di un paziente di Gambatesa, mentre non ci sono nuovi ricoveri.

Due i dimessi di giornata e pertanto i ricoverati totali scendono a 8, di cui 6 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 178 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 840 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si sale al 21,2%. Oggi si registrano 3 guariti

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 46, Isernia 14, Termoli 21.