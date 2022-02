Coronavirus, sono giorni difficili: altri due decessi e 4 ricoveri al Cardarelli

Sono state 24 ore difficili sul fronte della battaglia contro il Covid in Molise. Si sono registrati altri 2 decessi: non ce l’hanno fatta un uomo di 63 anni di Campobasso e una 78enne di Isernia, entrambi erano ricoverati in Malattie Infettive. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 535.

Non ci sono trasferimenti, ma si registrano ancora 4 nuovi ricoveri: pazienti di Campobasso, Casacalenda, Isernia e Montedorisio (fuori regione).

Non si sono registrati dimessi e pertanto i ricoverati totali salgono a 43, di cui 27 in Malattie Infettive, 13 nel reparto “anziano fragile” e 3 in Terapia Intensiva.

Sono 526 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 3557 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 14,7%.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi sono: Agnone 12, Bojano 15, Campobasso 84, Campomarino 18, Isernia 49, Montenero di Bisaccia 10, Riccia 14, Santa Croce di Magliano 18, Termoli 99, Venafro 15.

Si registrano 341 guariti.