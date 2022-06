Coronavirus, sale il contagio e c’è un nuovo ricovero al Cardarelli

Torna a salire il contagio da coronavirus in Molise nelle ultime 24 ore.

Per fortuna non si registrano decessi, ma c’è un nuovo ricovero e i ricoverati totali salgono a 9, di cui 7 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Sono 248 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 977 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che sale al 25,3%

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 67, Isernia 15, Termoli 34.

Si registrano 215 nuovi guariti