Coronavirus, purtroppo c’è un nuovo decesso al Cardarelli

Purtroppo si torna a parlare di vittime da Covid in Molise; nelle ultime 24 ore a non farcela è stata una donna ricoverata di 86 anni di Campobasso. I nuovi ricoveri: una persona di Guglionesi, una del capoluogo e una di Castellino del Biferno che è stata portata nella Rianimazione Covid. Invece una persona di Campobasso, clinicamente guarita, ha lasciato il reparto di area non critica.

Sono 31 i ricoverati di cui 29 in Malattie Infettive, 2 in Terapia Intensiva.

Sono 220 i nuovi casi e 86 le nuove guarigioni.